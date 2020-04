Dieter Laser z "Ludzkiej stonogi" nie żyje

Getty Images © ullstein bild



Niemiecki aktor telewizyjny, teatralny i filmowy Dieter Laser nie żyje. Miał 78 lat. Laser wychował się w fundamentalistycznej chrześcijańskiej sekcie. Jak sam podkreślał, sztuka, utożsamiana z "dziełem diabła", była dla niego jedynym ratunkiem. Karierę rozpoczął w latach 70. I to owocnie, gdyż za swoją debiutancką rolę w dramacieotrzymał nagrodę dla najlepszego aktora podczas gali prestiżowych Niemieckich Nagród Filmowych (dziś: Nagrody Lola). Później udzielał się głównie w teatrze, choć zgromadził na przestrzeni długiej kariery kilkadziesiąt ról filmowych i serialowych.Najbardziej znaną z nich był oczywiście Doktor Josef Heiter - szalony naukowiec, opętany pragnieniem stworzenia organizmu doskonałego w Toma Six a. Aktor powtórzył tę rolę jeszcze dwukrotnie w sequelach.Choć artysta zmarł 29 lutego, informację o jego śmierci wdowa po aktorze podała do wiadomości publicznej dopiero dziś. Nie ujawniono jednak przyczyny zgonu.