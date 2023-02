Discovery+ zachowa samodzielność po połączeniu z HBO Max

Discovery+ łączy się i nie łączy z HBO Max

Serial Killers: "Last of Us"

Warner Bros. Discovery precyzuje swoją strategię streamingową. Planowane połączenie platform Discovery+ i HBO Max wciąż dojdzie do skutku, ale serwis Discovery+ zachowa samodzielność nawet po fuzji. Nowy superserwis ma zadebiutować w USA jeszcze w tym roku.Warner Bros. Discovery ogłosiło w zeszłym roku, że planuje połączyć swoje serwisy streamingowe: Discovery+ i HBO Max. Argumentem za fuzją jest to, że platformy mają komplementarne biblioteki treści i bazy subskrybentów. Nowy serwis ma wystartować wiosną pod nową nazwą.W bibliotece nowej platformy znajdą się produkcje HBO (np. " Last of Us "), ekskluzywny kontent HBO Max (np. " Hacks ") oraz zebrane dotychczas pod parasolem Discovery+ produkcje Magnolia Network, HGTV oraz Discovery.Firma zachowa jednak w USA samodzielny serwis Discovery+. Będzie on stanowił tańszą ofertę dla użytkowników niezainteresowanych fabularnymi produkcjami HBO. W ten sposób Warner Bros. Discovery planuje zachować subskrybentów, którzy wykruszyliby się, zamiast płacić więcej za nową platformę. Discovery+ ma teraz 20 milionów użytkowników.W USA subskrypcja na HBO Max bez reklam kosztuje 15.99 dolarów miesięcznie (z reklamami: 9.99 dolarów). Za korzystanie z Discovery+ bez reklam obecnie płaci się natomiast 6.99 dolarów (z reklamami: 4.99). Nowy serwis powstały z połączenia Discovery+ i HBO Max będzie prawdopodobnie droższy niż HBO Max w tej chwili.