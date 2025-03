"Daredevil: Odrodzenie" hitem? Disney+ podaje wyniki oglądalności

"Daredevil: Odrodzenie" już na platformie Disney+. Ile osób go ogląda?

Oceniamy serial "Daredevil: Odrodzenie"

to duchowy sequel serialu NetfliksaMatt Murdock ( Charlie Cox ), niewidomy prawnik o niezwykłych umiejętnościach, prowadzi kancelarię, walcząc o sprawiedliwość, podczas gdy były szef mafii Wilson Fisk ( Vincent d'Onofrio ) angażuje się w karierę polityczną, ale od przeszłości nie da się uciec i wkrótce dochodzi między nimi do konfrontacji.Serial miał swoją premierę tydzień temu. Teraz Disney+ podaje, że. Wskaźnik liczony jest przez podział łącznego czasu spędzonego przez użytkowników platformy na oglądaniu danego tytułu przez łączny czas trwania.W tym roku żadna inna premiera serialowa nie może pochwalić się podobnym wynikiem. Najbliżej był, którego wskaźnik oglądalności po 9 dniach wyniósłJednak w porównaniu do poprzedniego serialu Marvela - " Daredevil: Odrodzenie " cieszy się mniejszą popularnością. Tamten serial debiutował z wynikiempo pierwszym tygodniu.