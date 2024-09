Ludzie oglądają nowy serial Marvela? Znamy odpowiedź

Jak jest oglądalność serialu Marvela "To zawsze Agatha"?

O serialu "To zawsze Agatha"

Oceniamy początek serialu "To zawsze Agatha"

Platforma Disney+ podała wynik oglądalności serialuza pierwsze siedem dni. To. Disney+ mierzy oglądalność dzieląc łączny czas spędzony przez użytkowników na oglądaniu serialu przez łączny czas dostępnych odcinków.Czy jest to hit? Trudno powiedzieć. Platforma ujawnia wyniki oglądalność swoich największych produkcji po uwzględnieniu różnych okresów, przez co dokładne porównania są niemożliwe. Wygląda jednak na to, żecieszy się mniejszą popularnością niż niedawny serial, którego oglądalność po pięciu dniach wynosiła 11,1 mln.Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.W obsadzie znaleźli się m.in. Kathryn Hahn