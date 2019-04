Disney kasuje film Foxa z Idrisem Elbą tuż przed startem zdjęć

Za dwa tygodnie miały się rozpocząć zdjęcia do produkcji 20th Century Fox. Nowy właściciel studia, Disney, postanowił jednak projekt skasować.Film miał być ekranizacją komiksu opowiadających o antropomorficznych myszach w czasach średniowiecza. Głównymi bohaterami są członkowie mysiego bractwa, którzy przysięgli chronić zwykłych obywateli.Gwiazdami produkcji motion-capture byli: Idris Elba Sonoya Mizuno . Całość miał wyreżyserować Wes Ball Oficjalnie powody kasacji projektu nie są znane. Portal Deadline sugeruje jednak, że kierownictwo Disneya uznało, że projekt nie pasuje do ich wizji 20th Century Fox. Studio to ma produkować mniej produkcji dla młodych widzów, bo od tego Disney ma własną wytwórnie. Zamiast tego ma się skupić na filmach PG-13 i R.Producencina razie się nie poddają i próbują sprzedać projekt komuś innemu, na przykład Netfliksowi.