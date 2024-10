Nadchodzi rewolucja! Disney stawia na sztuczną inteligencję

Jak donosi portal The Wrap, Disney przygotowuje się do ogłoszenia wielkiej inicjatywy związanej z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.



Disney stawia na sztuczną inteligencję nie tylko w postprodukcji



Na razie nie wiadomo, kiedy Disney dokładnie oficjalnie ogłosi wkroczenie na ścieżkę pełnej integracji AI we wszystkich swoich przedsięwzięciach. The Wrap twierdzi jednak, że nastąpi stosunkowo szybko.



Sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana przede wszystkim do efektów specjalnych i w postprodukcji. Jednak plany Disneya są ponoć dużo szersze i mogą dotyczyć nawet parków rozrywki.



Decyzja Disneya nie powinna nikogo dziwić. Szef koncernu Bob Iger wielokrotnie mówił publicznie, że postępu technologicznego nie da się zatrzymać i zamiast z nim walczyć, trzeba po prostu dobrze określić zakres wykorzystywania technicznych nowości.



Sam Walt Disney bardzo wierzył w nowe technologie i uważał, że w rękach wielkich opowiadaczy historii są potężnym narzędziem – mówił Iger. – Zamiast skupiać się na zagrożeniach, skupmy się na możliwościach technologii w tworzeniu lepszych historii.



Disney nie jest pierwszą hollywoodzką wytwórnią, która stawia na sztuczną inteligencję. We wrześniu Lionsgate ogłosiło, że AI będzie wspierać każdy etap ich produkcji medialnego contentu. Disney jest jednak koncernem dużo większym i w związku z tym jego działania w tym zakresie będą miały znaczny wpływ na całą branżę rozrywkową.