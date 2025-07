Eddie Murphy obiecuje, że wystąpi w "Różowej Panterze" i "Ośle"

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

Eddie Murphy jako inspektor Clouseau

Osioł wciąż ma dostać własny film

Zwiastun filmu "The Pickup"

W rozmowie w programie "Today‘s Al Roker" Eddie Murphy ujawnił, że ogólnie planował zwolnić tempo i występować w mniejszej liczbie filmów. Jednak zaczęły pojawiać się oferty, których nie mógł prostu odrzucić. Wśród nich jestAl Roker zareagował na to z zaskoczeniem. Najwyraźniej zapomniał, że ten casting został po raz pierwszy ogłoszony jeszcze w 2023 roku. Nic dziwnego. Od tamtej pory nie słyszeliśmy nic na temat projektu.Roker zapytał Murphy'ego , czy w nowym filmie Clouseau wciąż będzie Francuzem. Gwiazdor nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi:W 2023 roku w sieci pojawiały się informacje, że nowabędzie filmem hybrydowym (łączącym grę aktorską z animacją), a inspektor Clouseau połączy siły z animowaną Różową Panterą. Na reżysera wskazywano wtedy Jeffa Fowlera , autora dwóch części " Sonic. Szybki jak błyskawica ".Z kolei w rozmowie z portalem ScreenRant Eddie Murphy ujawnił, że. Ta animacja ma trafić do kin w grudniu przyszłego roku.W ubiegłym roku Murphy ujawnił, że oprócz " Shreka 5 Teraz potwierdził, że projekt wciąż jest w planach.Nawet więcej niż w planach! Murphy twierdzi, żeNa temat animacji aktor miał niewiele do powiedzenia: