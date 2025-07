James Cameron zapowiada więcej "Avatarów"

TUTAJ.

"Avatar" jak "Matrix"? W planach serial animowany

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"

OtóżJako wzór tego, co chciałby zrobić, podaje. To był co prawda animowany film-antologia, ale Cameronowi chodzi bardziej o jego koncepcję: tamten tytuł zaprezentował historie, które rozbudowywały uniwersum, dodawały mu głębi i poszerzały wiedzę widzów. I dokładnie to samo chce osiągnąć z nowym projektem w świecie " Avatara ":stwierdził Cameron w wywiadzie.Zresztą, powołując się na przykład " Animatrixa ", James Cameron stwierdził, że animowany projekt może ostatecznie nie być serialem, a pełnometrażową animacją, która ominęłaby kina i trafiła od razu na Disney+.Jakąkolwiek formę przyjmie ostatecznie antologia, ze słów Camerona wynika jednak, że projekt jest na wczesnym etapie rozwoju i przyjdzie widzom na niego jeszcze długo poczekać.A tymczasemtrafi do kin już w grudniu tego roku.