Disney zabraniał Miley Cyrus śpiewania jej piosenek?

Co dokładnie powiedziała Miley Cyrus?

Getty Images © Amy Sussman

Hannah Montana, twarz projektu serialowo-muzyczny stworzony dla stacji Disney Channel, najwyraźniej w żadnej mierze nie należała dla Miley Cyrus . Do tego stopnia, że Disney przez wiele lat zabraniał wokalistce wykonywania utworów stworzonych na potrzeby produkcji – nawet jeśli były one śpiewane jej głosem i sygnowane jej twarzą. W niedawnym odcinku podcastu Cyrus postanowiła wypowiedzieć się na temat tej sprawy.– powiedziała. Cyrus dodała, że Disney przywrócił jej zgodę na wykonywanie utworów na scenie zaraz po tym, gdy została uhonorowana tytułem Legendy Disneya. Piosenkarka została najmłodszą osobą w historii tego wyróżnienia.– powiedziała.Przypomnijmy, że Miley Cyrus po występach w serialu " Hannah Montana " kilkukrotnie odwiedzała też ze świat filmu i telewizji. W 2015 roku pojawiła się w " Cichej nocy " jako ona sama, rok później zagrała też w serialu " Crisis in Six Scenes ". W ostatnim czasie mogliśmy z kolei oglądać ją w filmie " Żegnajcie laleczki " wyreżyserowanym przez Ethana Coena