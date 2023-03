Doskonała Vicky Krieps od jutra w kinach. Zobacz fragment "W gorsecie"

Fragment filmu "W gorsecie"

"W gorsecie" - nagradza Vicky Krieps w roli cesarzowej Sisi

Jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy! Wibrujący, błyskotliwy, obdarty z laurkowego pudru. Nagrodzona w Cannes wspaniała Vicky Krieps ) w roli Sisi – skandalistki, rewolucjonistki i najbardziej intrygującej kobiety tamtej epoki. Opowiedziana z pazurem ponadczasowa i uniwersalna opowieść o wolności.Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na jaką ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja – wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się z dawnymi przyjaciółmi (i rozniecić na nowo dawne fascynacje). Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują szok i zgorszenie. Czy Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce? Krieps za swoją kreację w tym filmie doceniona została nie tylko w Cannes. Zdobyła również Europejską Nagrodę Filmową