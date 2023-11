Dziś premiera trzeciego sezonu "The Office PL"! Świętuj ją, zakładając limitowane klapki Kubota

Zwiastun 3. sezonu "The Office PL"

Z okazji premiery trzeciego sezonu, który już teraz dostaje znakomite recenzje, a nawet nazywany jest „najlepszym sezonem dotychczas”, dwie najzabawniejsze polskie marki – Kropliczanka i Kubota – postanowiły połączyć siły i wypuścić wspólną limitowaną kolekcję klapków inspirowanych bohaterami z serialu. W oficjalnym sklepie marki Kubota można zakupić ściśle limitowane modele. Czujesz się odpowiednio nawodniony? A może jednak uważasz siebie za urodzonego szefa, chodzący ideał bądź nie wzgardziłbyś tytułem prawdziwego Polaka? Teraz możesz wyrazić swój pracowniczy mood poprzez idealnie dobrane klapki. Dostępne tutaj w cenie 65 zł za parę. Bądź modny zarówno w domu, jak i w biurze (Darek zawsze jest).Nowy sezon, nowi bohaterowie, a także... nowa Pani Prezes! Po zwycięstwie nad Michałem ( Piotr Polak ) w drugim sezonie o awans do centrali w Warszawie, Patrycja ( Vanessa Aleksander ) od razu przechodzi do działania, zarządzając wprowadzenie nowego napoju z logo Kropliczanki – energetyka. Stworzenie nowego produktu od zera to jednak bardzo ciężkie zadanie – trzeba wybrać logo brandu, wygląd puszki, znaną „twarz” do promocji, powiększyć zespół o nowych pracowników… Wszystko to wprowadza w popłoch i stres skład siedleckiego biura. Krótki deadline na realizację projektu to także test skuteczności Michała… Czy może to bardziej szukanie pretekstu do jego zwolnienia?W trzecim sezonieza kamerę powraca Maciej Bochniak , natomiast za scenariusz odpowiadają niezmiennie Łukasz Sychowicz Mateusz Płocha . W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka Rafała Kowalskiego , a także nowe twarze – Mateusza Króla Małgorzatę Gorol . Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska. Producentkami ze strony CANAL+ Polska są Beata Ryczkowska Agnieszka Nejman , natomiast producentem zewnętrznym jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński Pierwsze trzy odcinki trzeciego sezonujuż dostępne w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.