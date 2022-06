Dziś startuje Disney+. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o platformie

1. Oferta roczna w niższej cenie

2. Platforma nie tylko dla dzieci

3. Produkcje, których nie obejrzysz nigdzie indziej

4. Prawie 2000 tytułów na starcie. Regularnie dodawane nowości

5. Długa lista hitów. Są też klasyki

6. Cztery ekrany jednocześnie na jednym koncie

7. Funkcja GroupWatch

8. Disney+ jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi systemami

9. Tryb IMAX Enhanced

10. 4K HDR z Dolby Vision, Dolby Atmos

Dziś ma miejsce jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutów w Polsce, czyli premiera platformy Disney+. Na widzów czeka około 2000 tytułów - są to zarówno uwielbiane klasyki spod znaku Disneya Marvela czy Star, ale też zupełnie nowe produkcje jak " Obi-Wan Kenobi " z Ewanem McGregorem w roli głównej. To jednak nie wszystko, co musisz wiedzieć o nowej usłudze.Polscy miłośnicy rozrywki spod znaku Disneya z rozrzewnieniem wypatrywali informacji na temat premiery serwisu streamingowego Disney+. Po miesiącach oczekiwań wreszcie nadszedł na to czas. Usługa Disney+, która tak świetnie radzi sobie wśród konkurencji sVOD na świecie (tylko w pierwszym kwartale tego roku powiększyła się aż o 8 mln subskrybentów), w połowie czerwca otworzyła się również na nasz kraj.Co znajdziemy w ofercie oraz jakie udogodnienia techniczne czekać będą na subskrybentów? Oto 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o Disney+ przed startem.Koszt miesięcznej subskrypcji w dniu startu wynosi 28,99 zł. Jednak ci, którzy szukają oszczędności, mogą zapłacić za cały rok z góry - w tej sytuacji cena za abonament to 289,90 zł (zamiast 347,88 zł, gdybyśmy płacili za każdym razem przez 12 miesięcy).Wszyscy, którzy stereotypowo sądzili, że Disney+ jest platformą skierowaną tylko do najmłodszych, są w błędzie. Twórcy zaprojektowali bazę programową w ten sposób, by kompleksowo spełnić oczekiwania wszystkich grup wiekowych. A o tym, że treści będą miały różne zabarwienie, świadczy zaawansowana i intuicyjna opcja kontroli rodzicielskiej z możliwością stworzenia profili dla dzieci (progi wiekowe: 6+, 9+, 12+, 14+ oraz 18+).Nowa platforma streamingowa będzie jedynym miejscem w sieci, gdzie fani będą mogli obejrzeć uwielbiane na całym świecie oryginalne produkcje Disneya, Pixara Marvela czy dotychczas trudno dostępne w sieci dokumenty National Geographic. Poza tym subskrybenci zagłębią się w uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz tytułów od 20th Century Studios, FX czy Searchlight, występujących pod marką Star.Twórcy Disney+ zapowiadają, że każdego roku wprowadzą do oferty co najmniej 100 premierowych filmów, seriali i programów w języku polskim.Rzućmy okiem na wybrane pozycje w bazie Disney+. Subskrybenci będą mieli dostęp do wielu nowości — mowa m.in. o serialach " Księga Boby Fetta " i " Obi-Wan Kenobi " czy o nominowanej do Oscarów 2022 animacji " Luca ". Wśród ogólnorozrywkowych produkcji na platformie będzie można zobaczyć takie tytuły jak " The Kardashians ", " Simpsonowie " oraz " Grey's Anatomy: Chirurdzy ", Z kolei National Geographic przedstawi rewelacyjne dokumenty " Świat według Jeffa Goldbluma " czy " Free Solo: Ekstremalna wspinaczka ". To tylko niewielka część całej oferty.Innymi użytecznymi dodatkami w aplikacji Disney+ są: spersonalizowane rekomendacje dla maksymalnie 7 profili, wspomniana wcześniej zaawansowana kontrola rodzicielska czy też nieograniczona liczba pobrań na 10 urządzeniach.Ciekawą opcją w aplikacji Disney+ jest możliwość synchronizacji pokazu dla sześciu osób. Wszyscy uczestnicy seansu mogą oglądać wybraną produkcję dokładnie w tym samym czasie, dzieląc wspólne przeżycia. Świetna opcja na disneyowskie domówki.Aplikacja dostępna na szerokiej gamie urządzeń mobilnych i podłączonych do internetu TV, w tym: iOS lub Android, Desktop, konsole Sony PlayStation i Microsoft Xbox, Apple TV i player Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Tablet, Android, Sony, Samsung oraz LG smart TV i wiele więcej.Wybrane produkcje będą dostępne w certyfikowanym, najnowocześniejszym standardzie dźwięku i obrazu. IMAX obiecuje czystszy i jaśniejszy obraz w filmach odznaczonych tym wyróżnieniem.Zastosowane technologie zapewniają niezwykłą jasność, kontrast, wymiarowość filmów produkowanych w tym formacie oraz dźwięk przestrzenny. Zarówno Dolby Vision, jak i Dolby Atmos obsługiwane są na wielu współczesnych urządzeniach Smart TV oraz odtwarzaczach multimedialnych.