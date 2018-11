EXCLUSIVE: Oto fragment zagranicznego zwycięzcy Sundance

3 2 1



W piątek do kin w całym kraju wejdzie duński thriller. Na festiwalu Sundance obraz zdobył nagrodę publiczności. Jest też duńskim kandydatem do Oscara Z okazji polskiej premiery prezentujemy fragment filmu. Klip znajdziecie poniżej:Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia - były funkcjonariusz policji - z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie - irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostanie gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i telefonie.