Oscary 2019: Już 65 państw walczy o nominacje

Do 65 wzrosła liczba państw, które deklarują udział w rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatnio zrobiły to: Dania, Islandia i Nepal.Duńczycy postawili na film, który odniósł już za Oceanem sukces. To nagrodzeni przez widzów festiwalu Sundance . Dania ma już na swoim koncie trzy Oscary i dalszych dziewięć nominacji.Islandię reprezentować będzie koprodukcja z Francją i Ukrainą. Obraz miał swoją premierę w Cannes w ramach Tygodnia Krytyki, gdzie otrzymał jedno z wyróżnień. Jest to drugi film reżysera Benedikta Erlingssona walczący o nagrodę Akademii. Jegonie zdołał znaleźć się nawet na liście skróconej kandydatów. Islandia ma na swoim koncie tylko jedną nominację -w 1992 roku.Nepal do Los Angeles wyśle dramat historyczny. Jest to dopiero dziesiąty film w historii tego kraju, zgłoszono do oscarowej rywalizacji. Największy sukces odniósł pierwszy z nich -- który w 2000 roku wywalczył nominację.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Irak:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: