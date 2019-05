Ella Purnell kontra armia umarłych Zacka Snydera

Getty Images © Vincent Sandoval



) dołączyła do obsady filmu Zacka Snydera . Zagra córkę bohatera, w którego wcieli się Dave Bautista Będzie to opowieść rozgrywająca się w trakcie epidemii zombie w Las Vegas. Bohaterem jest mężczyzna, który zbiera grupę najemników, by zagrać va banque: przedostać się do objętej kwarantanną strefy i zrealizować największy skok w historii.W obsadzie filmu znaleźli się również: Ana De La Reguera Huma Qureshi . Zdjęcia kręcone będą w lipcu.