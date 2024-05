Ella Purnell ("Fallout") kontra zabójcze wiewiórki. Co wiemy o "The Scurry"?

Ella Purnell kontra zabójcze wiewiórki. Co wiemy o "The Scurry"?

O czym opowiada "Fallout"? Zobacz zwiastun

W "The Scurry" Ella Purnell wcieli się w dziewczynę, która chcąc miło spędzić czas, udaje się do parku. Nie spodziewa się, że to, co miało być relaksem, zmieni się w walkę o przetrwanie. Bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze stadem krwiożerczych wiewiórek.– skomentował producent James Scott.Autorem scenariusza jest Tim Telling . W obsadzie znaleźli się też Rhys Ifans Paapa Essiedu i Antonia Thomas. Olivia Cooke Mia McKenna-Bruce musiały zrezygnować z udziału w projekcie ze względu na inne zobowiązania. Fallout ", będący serialową adaptacją jednej z najpopularniejszych serii gier wideo w historii, zadebiutował na Prime Video w kwietniu tego roku. Grającej główną rolę Elli Purnell towarzyszą m.in. Walton Goggins Kyle MacLachlan . Zobaczcie zwiastun:Od apokalipsy minęło 200 lat, a dobrotliwi mieszkańcy luksusowych schronów nazywanych kryptami są zmuszeni do powrotu do niezwykle złożonego, radośnie dziwacznego i skrajnie brutalnego świata, który czeka na powierzchni.