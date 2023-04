Emily Ratajkowski o rezygnacji z aktorstwa: "Czułam się jak kawał mięsa"

Emily Ratajkowski rezygnuje z aktorstwa? "Czułam się jak kawał mięsa"

Nie tylko dziewczyna z teledysku Robina Thicke'a. Z jakich filmów i seriali znamy Emily Ratajkowski?

ma dość Hollywood. W wywiadzie udzielonym magazynowi "Los Angeles Times" modelka i aktorka opowiedziała,w mocnych słowach opisała swoje doświadczenia dotyczące aktorstwa.Po występie wchciała udowodnić, że jest poważną aktorką, a nie tylko ozdobą ekranu. Mimo starań zazwyczaj dostawała jedynie role drugoplanowe. Brała udział m.in. w przesłuchaniu do, przegrała jednak z Charlbi Dean doszła do wniosku, że wymaga się od niej podporządkowania wpływowym mężczyznom z Hollywood. W związku z tym w 2020 roku zwolniła swojego agenta.– powiedziała.Swoimi przemyśleniamipodzieliła się w książcewydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Agora. Opisała w niej m.in. przedoscarowy bankiet, w którym uczestniczyła wraz z, swoim mężem. Myśl o tym, że zaledwie dwa lata wcześniej otaczający ją tam mężczyźni całowali pierścień na ręcei zachęcali młode kobiety, by przyjęły jego zaproszenie do pokoju hotelowego, napawała ją obrzydzeniem.– podsumowała. Aktualnie toczy się ich sprawa rozwodowa.– powiedziała w wywiadzie.Kariera [b ]Emily Ratajkowski nabrała tempa dzięki występowi w teledysku "Blurred Lines" [person=613635]Robina Thicke'a . Mogliśmy zobaczyć ją m.in. w, gdzie wcieliła się w kochankę granego przezbohatera, melodramacie, thrillerze, komediiczy kryminale. Po tym występie praktycznie zniknęła z ekranu. Aktualnie jej filmografię zamyka serial