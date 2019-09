Enola Holmes powraca i wpada na trop nowej zagadki!

Czytelnicy pokochali odważną nastolatkę-detektywa, która nie bacząc na konwenanse podróżuje na rowerze i przemierza samotnie ulice wielkiego miasta w poszukiwaniu matki i nowych spraw do rozwiązania. Enola jest bystra i ma dobre serce – nocami pomaga londyńskim biedakom, rozdając jedzenie i ciepłe ubrania. W dzień natomiast ukrywa się przed braćmi i tropi złoczyńców i krętaczy.Fani Enoli mają jeszcze jeden powód do radości – właśnie powstaje filmowa adaptacja serii Nancy Springer. Odpowiedzialna za projekt firma producencka Millie Bobby Brown , PCMA Productions, ogłosiła niedawno pełną obsadę filmu - główną rolę zagra właśnie słynna Jedenastka z serialu, która tak mówi o książce i bohaterce:Rola Sherlocka Holmesa przypadła znanemu z roli Wiedźmina w nadchodzącej produkcji Netflixa Henry'emu Cavillowi , a Helena Bonham Carter wcieli się w rolę matki rodzeństwa. Pierwszy film wejdzie na ekrany w 2020 roku.– mówi Joanna Bażyńska, prezes wydawnictwa Poradnia K.Wydawnictwo zakupiło prawa do serii sześciu książek o Enoli Holmes, które ukazują się w mistrzowskim tłumaczeniu Elżbiety Gałązki; są to kolejno:"Sprawa zaginionego markiza""Sprawa leworęcznej lady""The Case of the Bizarre Bouquets""The Case of the Peculiar Pink Fan""The Case of the Cryptic Crinoline""The Case of the Gypsy Goodbye"Kolejny tytuł ukaże się już w listopadzie tego roku.