Eric Bana na tropie morderstw w parkach narodowych. Oto nowy serial Netflixa

"Untamed" – serial platformy Netflix z Erikiem Baną

Eric Bana jako Hulk

Eric Bana – najbardziej znane role

Eric Bana w zwiastunie serialu "Dirty John"

Serial ma liczyć sześć odcinków i będzie opowiadał o agencie specjalnym do spraw Parków Narodowych, który zajmuje się przestępstwami dokonywanymi w rozległej dzikiej naturze. Kiedy zacznie prowadzić śledztwo w sprawie brutalnej śmierci, stanie na kursie kolizyjnym z sekretami parku oraz swoją własną przeszłością.Autorami serialu są Mark L. Smith i jego córka Elle Smith.Bana będzie pełnił przy projekcie także funkcję producenta.Aktor dał się poznać szerszej publiczności za sprawą swojej pierwszej znaczącej roli w filmie " Chopper Andrew Dominika , gdzie wcielił się trudnego do okiełznania recydywistę z planem stania się najsłynniejszym kryminalistą na świecie. W 2003 roku Bana zagrał Hulka w filmie Anga Lee , a rok później mogliśmy go oglądać jako Hectora w " Troi Wolfganga Petersena . Widzowie mogą go też pamiętać z przerażającego horroru " Zbaw nas ode złego ", a w ostanim czasie także z serialu " Dirty John ", gdzie zagrał tytułowego manipulatora Johna.