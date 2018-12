Pablo Schreiber, Eric Bana pierwszymi superbohaterami

Portal That Hashtag Show informuje, że wie, kto może zagrać główne role w serialu. Projekt powstaje dla platformy Netflix.Zdaniem portalu angaż mogą otrzymać Pablo Schreiber ) i Eric Bana ). Mieliby zagrać braci Sampson należących do pierwszego pokolenia herosów, którzy otrzymali swoje moce w latach 30. ubiegłego wieku. Znani są jako The Utopian i Brainwave. Są współzałożycielami pierwszej drużyny superbohaterów - Union of Justice. Akcja rozgrywać się będzie w znacznej części współcześnie, kiedy to są powszechnie szanowanymi strażnikami Ziemi. Jednak ich dzieci, również obdarzone mocami, mają problem, by wydobyć się z cienia sławnych rodziców.Pierwszy sezon składać się będzie z ośmiu odcinków. Prowadzącym jest Steven S. DeKnight