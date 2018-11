BIULETYN: Brytyjski plakat "Toy Story 4"

W sieci pojawił się brytyjski plakat animacji. [za: Collider]Netflix zamawia 6-odcinkowy serialinspirowany cyklem powieściowym Henninga Mankella. Produkcja zrealizowana będzie w języku angielskim, a w obsadzie znajdą się brytyjscy i skandynawscy aktorzy. [za: Screen Daily] Kevin Hart wyprodukuje komedię obyczajową. Będzie to amerykański remake jednego z największych kasowych przebojów w Korei Południowej. Scenariusz przygotuje Amy Aniobi . [za: The Hollywood Reporter] Bree Condon dołączyła do obsady filmu Jaya Roacha o molestowaniach, jakich dokonywał szef stacji Fox News. [za: Deadline] Chelsea Harris pojawi się w produkcji. Obraz reżyseruje Joseph Kosinski . [za: Deadline]Opublikowana w 1855 roku powieść Hermana Melville'azostanie przerobiona na serial SF. Scenariusz przygotuje Steven Katz . Nowa wersja opowie o spotkaniu dwóch pojazdów kosmicznych: ludzkiego okrętu handlowego i fregaty Obcych z niewolnikami na pokładzie. [za: The Hollywood Reporter]Stacja The CW zleca realizację serialu na podstawie książki. Scenariusz przygotuje Leila Cohan-Miccio . Będzie to opowieść o członkach wspólnoty chrześcijańskiej, która wydaje się otwarta i radosna. Za modlitwami i pieśniami kryją się jednak liczne grzechy i mroczne sekrety. [za: Deadline] Adam Devine zagra jedną z głównych ról w komedii. Ma to być opowieść o mężczyźnie, który tak bardzo uwielbia swój telefon, że zakochuje się w sztucznej inteligencji pojawiającej się na ekranach różnych jego technologicznie zaawansowanych gadżetów. [za: Variety] Gloria Katz nie żyje. Miała 76 lat. Jako scenarzystka pracowała przy filmach. Był też script-doktorką. [za: The Hollywood Reporter]Netflix zamawia serial przerabiający historię rewolucji francuskiej na horror. Akcja rozpoczyna się w 1787 roku, kiedy to Joseph-Ignace Guillotin odkrywa tajemniczy wirus rozprzestrzeniający się wśród francuskiej arystokracji. Powoduje on u nich wzrost agresji prowadzącej do mordowania zwyczajnych ludzi. Ci w końcu mają dość i buntują się... Twórcą serialu będzie Aurélien Molas. [za: Coming Soon] Eric Bana został gwiazdą filmu, który wyreżyseruje Robert Connolly. Będzie to ekranizacja powieści Jane Harper wydanej w Polsce pod tytułem. Agent federalny, Aron Falk, otrzymuje wiadomość wzywającą go do przyjazdu do Kiewarry. Powodem pierwszej od lat wizyty w rodzinnym miasteczku jest pogrzeb jego najlepszego przyjaciela, Lukea i jego najbliższych. Kiedy dwadzieścia lat wcześniej Falk został oskarżony o morderstwo, Luke zapewnił mu alibi. W atmosferze pełnej podejrzeń Falk i jego ojciec uciekają z Kiewarry. Przed formalnym oskarżeniem Arona ratuje niezachwiane zapewnienie Lukea, że w feralnym momencie on i Aron byli razem. Lecz jest ktoś, kto ma pewność, że to było kłamstwo. [za: Deadline]