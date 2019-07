FOTO: Gwiazda "The Square" jako Dracula

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, BBC we współpracy z Netfliksem szykuje serial, którego twórcami są Mark Gatiss Steven Moffat , odpowiedzialni wcześniej za. Jego gwiazdą jest znany zDuńczyk Claes Bang Teraz do sieci trafiły pierwsze oficjalne zdjęcia aktora jako słynnego krwiopijcy. Oto, jak wygląda najnowszy Dracula:powstanie według tego samego schematu, co wcześniej. Sezon składać się będzie z trzech odcinków, z których każdy liczyć będzie ok. 90 minut. W przeciwieństwie donie zostanie uwspółcześniony. Akcja rozpocznie się w 1897 roku w Transylwanii, gdzie Dracula będzie knuł plany zniszczenia Londynu.Poszczególne odcinki wyreżyserują: Jonny Campbell ), Damon Thomas ) i Paul McGuigan ).