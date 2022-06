FOTO: To jest Groot!

"I Am Groot" - zobacz plakat produkcji Disney+

"I Am Groot" - o czym opowiada serial

Dzięki nowemu, teaserowemu plakatowi produkcji dla dzieci " I Am Groot " poznaliśmy datę premiery serialu. Pojawi się on na platformie Disney+ 10 sierpnia 2022 roku, czyli tydzień przed planowaną premierą cyklu o przygodach " She-Hulk ".Animowana produkcja opowie o przygodach najmniejszego członka Strażników Galaktyki, Baby Groota . Będzie to historia inicjacyjna i opowieść o szalonych, międzygwiezdnych przygodach, w której pojawią się znane postaci z komiksów i filmów Marvela.W roli Groota powróci Vin Diesel . Producentem jest twórca filmowego cyklu, James Gunn - mówi Diesel -