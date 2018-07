FOTO: Twórcy "Watchmen" kręcą zamieszki rasowe

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia z planu pilota serialurealizowanego dla telewizji HBO. W czerwcu twórcy kręcili scenę zamieszek na tle rasowym, do których doszło w Tulsie w 1921 roku.Fabułatrzymana jest na razie w tajemnicy. Twórca serialu Damon Lindelof zapowiedział jednak już wcześniej, że jego dzieło nie będzie ekranizacją komiksu Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, a jego remiksem. Komiksy przyrównał do Starego Testamentu, który powstał w czasach, kiedy światem rządzili Reagan, Gorbaczow i Thatcher. Serial to Nowy Testament, przystosowany do czasów, w których dominującymi postaciami są Trump i Putin. Show będzie więc zgodny z duchem oryginału, a nie jego literą, a co za tym idzie części komiksowych bohaterów nie zobaczymy, bo w ich miejsce pojawią się nowi.Na razie HBO nie ogłosiło, czy da zielone światło na realizację pełnego sezonu