Yahya Abdul-Mateen i House Eleven10 podpisują umowę z Sony – nadchodzi "Ghostman"

Zobacz zwiastun serialu "Watchmen"

Polski wydawca książki opisuje fabułę w następujący sposób: gdy napad na kasyno w Atlantic City kończy się niepowodzeniem, jego organizator wzywa na pomoc człowieka znanego nielicznym jako Jack. Nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości? Jack żyje poza społeczeństwem i ukrywa się nawet przed innymi przestępcami. Jego specjalność to znikanie i dlatego jest on idealną osobą do wypełnienia delikatnej misji - szybkiego zatarcia śladów prowadzących do zleceniodawcy skoku. A są to ślady nie byle jakie: zastrzelony bandyta na parkingu, jego ranny kumpel, który zniknął z ponad milionem dolarów, tajemniczy snajper. Jack będzie musiał wykorzystać cały swój talent, pomysłowość i doświadczenie, zwłaszcza że zaginionych pieniędzy poszukują także funkcjonariusze wszelkich możliwych służb państwowych, z FBI na czele, oraz wysłannicy miejscowego gangu…– powiedział Andrew Plotkin , wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju dramatów w Sony Pictures Television. Abdul-Mateen zdobył uznanie dzięki rolom w serialach takich jak " Watchmen " – za którą otrzymał nagrodę Emmy – oraz "Opowieść podręcznej ", " Czarne lustro " i " Get Down ". Na dużym ekranie wystąpił w filmach "Proces Siódemki z Chicago ", " Aquaman ", " Candyman " i " Ambulans ".