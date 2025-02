Festiwal kina bez barier. Pionierskie wydarzenie w Polsce poświęcone dostępności kina

Forum bez barier 25–27.02.2025, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Nagrody za dostępność

Przegląd filmów dostępnych 26.02–1.03.2025, Kino Pałacowe, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Dostępność

Festiwal złożony jest z dwóch głównych wydarzeń –, które dedykowane jest osobom z branży filmowej i odbędzie się w pierwszych dniach festiwalu (25–27 lutego) orazskierowanego do szerokiej publiczności. Podczas czterech dni w Kinie Pałacowym (26 lutego – 1 marca) będzie można zobaczyć kilkanaście seansów dostosowanych do potrzeb różnych grup widzek i widzów.Celem Forum bez barier jest zgromadzenie ekspertek i ekspertów z branży filmowej oraz festiwalowej. Inicjatywa stawia w centrum uwagi kwestie dostępności. Podczas drugiej edycji Forum odbędą się prezentacje dobrych praktyk, panele dyskusyjne, warsztaty i wykłady na temat dostosowywania produkcji i seansów filmowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, wymogów dystrybucji, programowania wydarzeń oraz nowoczesnych sposobów odbioru filmów.Tematykabędzie skupiona na tworzeniu dostępnego kina dla osób z różnymi potrzebami, w tym neuroróżnorodnych, niewidomych, g/Głuchych czy z alternatywną motoryką. Uczestniczki i uczestnicy poznają sposoby organizacji dostępnych pokazów, wsparcia widzek i widzów poprzez asystę i wolontariat oraz znaczenie emocji i zdrowia psychicznego w budowaniu inkluzywnej przestrzeni kulturalnej.będą dotyczyły kluczowych zagadnień dostępności w kulturze audiowizualnej. Marcin Adamczak poprowadzi rozmowę o roli instytucji państwowych ("Jak instytucje państwowe mogą wpływać na dostępność audiowizualną?"), a Marlena Gabryszewska omówi wyzwania kin poza dużymi miastami ("Kino dostępne poza centrum"). Poruszone zostaną także tematy edukacji filmowej ("Dostępna edukacja filmowa dla dzieci i dorosłych"), samorzecznictwa na planie filmowym oraz inkluzywnego języka, o którym opowiedzą m.in. Justyna Mańkowska i Yga Kostrzewa ("Czy język inkluzywny jest dostępny?").będą dotyczyły kluczowych wyzwań związanych z dostępnością w branży filmowej. Anna Żórawska poprowadzi dyskusję z udziałem Karola Piekarczyka (Millenium Docs Against Gravity) i Alicji Kowalskiej (Nowe Horyzonty) na temat barier w tworzeniu w pełni dostępnych wydarzeń filmowych ("Dlaczego nie mamy w pełni dostępnych festiwali filmowych?"). Justyna Mańkowska przybliży wpływ treści wrażliwych na zdrowie psychiczne widzek i widzów w swojej prezentacji ("Dostępność kina a zdrowie psychiczne: treści wrażliwe"). Z kolei Marlena Gabryszewska wraz z Martą Modzelewską (Kreatywna Europa) oraz przedstawicielkami PISF, Aleksandrą Gładysz i Wiktorią Janas, omówią możliwości finansowania działań na rzecz dostępności w kinie ("Skąd brać środki na dostępność?").W programie pojawi się takżena temat promocji kina dostępnego, który poprowadzą Joanna Stankiewicz (Kino bez barier – CK ZAMEK) i Jakub Walczyk (Gdański Archipelag Kultury).Szczegółowy program Forum bez barier dostępny jest na stronie: www.ckzamek.pl Organizatorzy festiwalu uhonorują podmioty, które w 2024 roku w znaczący sposób przyczyniły się do zwiększania dostępności kultury filmowej lub promują takie postawy. Nagrodzona inicjatywa otrzyma pamiątkową statuetkę, która zostanie wręczona podczas uroczystej Gali 25 lutego 2025 roku. Podczas tego wydarzenia poznamy też dystrybutorów, którzy otrzymają środki na sfinansowanie audiodeskrypcji i napisów SDH do zagranicznych filmów fabularnych, które znajdą się w polskiej dystrybucji. Propozycje od dystrybutorów przyjmowane były w formule open call.To wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom będą mogły uczestniczyć w seansach i wydarzeniach towarzyszących. Widzki i widzowie obejrząz audiodeskrypcją, napisami dla osób niesłyszących i tłumaczeniem na polski język migowy (PJM). Repertuar przeglądu został starannie zaplanowany, aby ukazać różnorodność produkcji filmowych z trzech głównych kierunków geograficznych – Europy, Azji i Ameryki.Program wydarzenia obejmuje zarówno fabuły i animacje, jak i musicale oraz dokumenty ‒ propozycje dla szerokiej publiczności – od dzieci po dorosłych. W repertuarze m.in.: emocjonalny dramat " Kobieta z… ", urokliwy film familijny " Flow ", oryginalny dokument animowany " Pelikan Blue ", a także – po raz pierwszy w Poznaniu – przedpremierowy pokaz filmu " Apetyt na więcej. La Cocina ".Oprócz seansów w programie znalazły sięoraz, które pogłębią tematykę poruszaną w prezentowanych filmach, m.in. dyskusja z Antoniną Litwiniak , aktorką grającą Adę Niezgódkę w prezentowanym seansie " Kleks i wynalazek Filipa Golarza ".Przestrzeń, w której będzie odbywał się Festiwal kina bez barier, w tym wszystkie seanse filmowe, jest dostępna dla osób z alternatywną motoryką. W Sali Kinowej zamontowana jest na stałe pętla indukcyjna, w Sali Wielkiej będzie można skorzystać z naszyjnych pętli indukcyjnych. Wszystkie wydarzenia towarzyszące będą również tłumaczone na PJM.Bilety w sprzedaży od 3 lutego – w cenie 10 zł.Szczegółowy program i repertuar przeglądu dostępny na stronie: https://kinopalacowe.pl/wydarzenia/12274-przeglad-filmow-dostepnych/