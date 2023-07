Festiwal w Wenecji bez "Challengers". Premiera filmu z Zendayą opóźniona z powodu strajku aktorów

Festiwal w Wenecji z nowym filmem otwarcia

Przesunięcie premiery sprawiło, żezostał wycofany z programu tegorocznego festiwalu w Wenecji. Zamiast filmu Guadagnino goście włoskiego święta kina zobaczą na otwarcie dramat wojennyw reżyserii Edoardo de Angelisa cieszy się gigantyczną popularnością w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie obserwują ją 183 miliony osób. Nic więc dziwnego, że wytwórnia MGM chciałaby wykorzystać zasięgi gwiazdy do zareklamowania " Challengers ". W trakcie strajku aktorów nie będzie to jednak możliwe - protestujący artyści mają bowiem całkowity zakaz promowania filmów i seriali ze swoim udziałem."Challengers" – o czym opowiada film Luki Guadagnino?Bohaterką filmu jest Tashi ( Zendaya ), była tenisistka, a obecnie trenerka. Dzięki wysiłkom kobiety jej mąż Art z przeciętnego gracza zmienił się w światowej klasy czempiona. Niestety, od jakiegoś czasu ma złą passę. Aby ją przerwać, Tashi zgłasza go do udziału w turnieju "Challenger". Na korcie mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z Patrickiem – niegdyś obiecującym zawodnikiem, swoim byłym przyjacielem i ekschłopakiem Tashi.Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu:Festiwal w Wenecji słynie z tego, że pokazuje premierowo prestiżowe hollywoodzkie produkcje, które później okazują się oscarowymi faworytami. W ostatnich latach na Lido debiutowały m.in. " Kształt wody ", " Joker ", " Diuna ", " Roma " oraz " Nomadland ". Strajk aktorów może jednak sprawić, że tegoroczna jubileuszowa 80. impreza będzie musiała obejść się bez filmów i gości z fabryki snów.Pełny program zostanie ogłoszony we wtorek, 25 lipca. Festiwal w Wenecji 2023 odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 9 września.