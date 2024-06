Nie tylko "Challengers". Oto najlepsze filmy o tenisie

Tytułowi tenisiści, Björn Borg John McEnroe , starli się na kortach Wimbledonu w 1980 roku. Finałowy mecz decydujący o zwycięzcy turnieju okrzyknięto mianem jednego z najbardziej dramatycznych we współczesnej historii sportu. Film, którego reżyserem jest Janus Metz , opowiada historię prowadzącą do spotkania, ale także o kolejnych problemach dotykających sportowców na życiu poza kortem. 24-letni Borg był światową gwiazdą wyniszczoną przez popularność i bycie na szczycie. Z kolei Amerykanin mierzy się z ambicjami nakazującymi mu pokonanie pierwszej rakiety globu, powstrzymując przy tym swój gigantyczny temperament, który nie raz go zgubił. W pasjonującej rozgrywce udział wzięli Sverrir Gudnason