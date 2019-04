Film z Cumberbatchem i Shannonem o Thomasie Edisonie uratowany

Drugie szanse jednak się zdarzają. Reżyser Alfonso Gomez-Rejon ) właśnie uratował swój filmod losu, jaki zgotował mu producent Harvey Weinstein . Wszystko dzięki kruczkowi w kontrakcie i Martinowi Scorsesemu Film, którego gwiazdami są Benedict Cumberbatch Michael Shannon , miał premierę na festiwalu w Toronto w 2017 roku. Gomez-Rejon nie był jednak zadowolony z wersji, którą pokazano na festiwalu, miał jednak związane ręce. Harvey Weinstein wymusił swoją wersję montażową, by zdążyć na festiwalową premierę w nadziei powtórzenia sukcesu, który z festiwalu w Toronto trafił na oscarowe salony. Film nie spodobał się jednak publiczności, a na serwisie Rotten Tomatoes ma chwilowo ocenę 33%. Wydawało się więc, że po premierze festiwalowej los projektu jest przesądzony, wersja Weinsteina zostanie sprzedana na festiwalowych targach i trafi do dystrybucji. Stało się jednak inaczej.Kontrakt Gomeza-Rejona głosił bowiem, że jeśli powstanie wersja montażowa, na którą reżyser nie wyraził zgody, musi zaakceptować ją Scorsese - również producent filmu. W wyniku upadku The Weinstein Company Scorsese nie miał jednak okazji "przyklepać" wersji Weinsteina. W ten sposób film został "zablokowany". W uratowaniu filmu pomogli również Timur Bekmambetov Nowa wersja ma już amerykańskiego dystrybutora, pięć nowych scen i trwa o 10 minut krócej niż "układka" pokazana w Toronto.ma więc szansę przekonać do siebie krytyków i widzów na nowo.Film opowiada historię wojny, jaką toczyli ze sobą Thomas Edison ( Cumberbatch ) i George Westinghouse ( Shannon ). Jej przedmiotem była przyszłość elektryczności w Stanach Zjednoczonych. Edison był zwolennikiem prądu stałego, z kolei Westinghouse uważał, że prąd zmienny jest lepszy. Edison wygrał wyścig patentowy, ale to wcale nie zakończyło konfliktu między wynalazcami.