Co zobaczyć w TV? Oto najlepsze filmy na początek grudnia

Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien ( Benjamin Voisin ) nawiązuje romantyczną relację z lokalną arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton ( Cécile de France ). Ów mezalians wiedzie chłopca aż na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on: utalentowanych, ambitnych, niemających nic do stracenia idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze opłacany cynizm albo poetyczne klepanie biedy. Pióro w służbie sowicie opłacanych kalumnii lub pochlebstw, bądź wierność sprzedającej się kiepsko sztuce. Którą ze ścieżek wybierze bohater, by wedrzeć się na salony?CANAL+ Family: 2 grudnia – 20:00

Drugi rok niezwykłej podróży Harry'ego Pottera do świata magii zaczyna się od ostrzeżenia. W tym roku w Hogwarcie pająki mówią, a listy krzyczą. Niezwykła umiejętność Harry'ego, dzięki której porozumiewa się on z wężami, sprawia, że przyjaciele odwracają się od niego. Zapowiada się rok pełen przygód i niebezpieczeństw, poczynając od Klubu Pojedynków, złośliwego tłuczka aż do chwili, gdy na ścianie pojawi się krwawy napis obwieszczający, że Komnata Tajemnic została otwarta. Przedstawione w tej czarownej adaptacji drugiej części serii przygód Harry'ego Pottera ocalenie Hogwartu będzie wymagało od Harry'ego, Rona i Hermiony połączenia ich magicznych umiejętności, a także niezwykłej odwagi.TVN Fabuła: 3 grudnia – 20:00, 9 grudnia – 16:10; HBO: 6 grudnia – 13:55

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. TVN Siedem: 6 grudnia – 20:00

No Country for Old Men

Clairton, Pensylwania. Trzej przyjaciele: Mike, Nick i Steven pracujący w miejscowej hucie żelaza, zostają powołani do wojska i przygotowują się do wyjazdu do Wietnamu. Steven postanawia wziąć przed odlotem ślub. Po weselnym przyjęciu przyjaciele wybierają się na ostatnie wspólne polowanie na jelenia. W Wietnamie wszyscy trzej trafiają do niewoli. Żołnierze Vietcongu zmuszają ich do gry z innymi więźniami w rosyjską ruletkę . Mike nakłania Wietnamczyków do użycia w grze większej ilości kul i zmusza Nicka do gry przeciwko sobie. Dzięki fortelowi w zamieszaniu, udaje im się zbiec, lecz podczas ucieczki zostają rozdzieleni. Po powrocie do Clairton, Mike ma trudności z ponownym przystosowaniem się, jedynym wsparciem jest dla niego Linda, dziewczyna Nicka. Jednocześnie Mike dowiaduje się, że Nick został w Sajgonie. Postanawia odnaleźć przyjaciela...



TVP Historia: 3 grudnia – 21:00; TVP1: 6 grudnia – 00:35