Finałowy sezon "The Walking Dead" już od 23 sierpnia

Wielkimi krokami zbliża się finał, którego nie mogą doczekać się rzesze fanów serialu " The Walking Dead ". Już w tym miesiącu rozegra się ostateczna walka między Ocalałymi, a Szeptaczami. 23 sierpnia o godzinie 22:00 na kanale FOX, dzień po światowej premierze, zostanie wyemitowany pierwszy odcinek finałowego sezonu. Jednak dla najbardziej zagorzałych fanów stacja przewiduje prapremierę jeszcze w nocy o 3:30, czyli pół godziny po globalnej premierze. Z pewnością jest to data, na którą czekają wszyscy polscy miłośnicy serii o zombie. The Walking Dead " gości na antenie FOX już od przeszło 10 lat. Przez ten czas zdobył wielu fanów, zarówno w Polsce, jak i na świecie i śmiało można określić go mianem kultowego. Producenci postanowili na koniec dostarczyć widzom jeszcze więcej emocji. Finałowy, 11. sezon będzie składał się z 24 odcinków. Został on podzielony na części, z czego w pierwszej, emitowanej od 23 sierpnia br, zobaczymy 8 godzinnych odcinków z kolejnymi zmaganiami bohaterów.Czy wiesz, że...Po wyemitowaniu ostatniego, 11. sezonu widzowie obejrzą łącznie 177 odcinków. Żeby nadrobić dziesięć sezonów, trzeba by poświecić na oglądanie 116 godzin i 19 minut. Światowa premiera pierwszego odcinka 1. sezonu miała miejsce 31 października 2010 roku. Co roku pojawiał się kolejny sezon. Ostatni, finałowy odcinek serialu pojawi się w 2022 roku, czyli po 12 latach od premiery na ekranie. Dotychczas największą oglądalnością cieszył się pierwszy odcinek 5. sezonu "No Sanctuary". Obejrzało go 17.29 milionów widzów w Stanach. Aktorem, który wystąpił w największej liczbie odcinków jest Norman Reedus, serialowy Daryl Dixon. Było to 175 odcinków. Tuż za nim znalazła się Melissa McBride - czyli Carol Peletier - z wynikiem 174 odcinki.Czym zaskoczy widzów ostatni sezon? Producenci zdradzili rąbek tajemnicy.O tym jak zakończą się losy ludzkości w świecie żywych trupów, czy bohaterom uda się odbudować Aleksandrię oraz przeżyć, dowiemy się już za kilka dni w finałowym sezonie. Z pewnością dostarczy on wiele emocji, zwrotów akcji, ale także zadziwi widzów nowymi i zaskakującymi faktami. Bohaterowie po raz kolejny będą musieli zmierzyć się ze swoimi słabościami, brakiem żywności oraz instynktem samozachowawczym. Ich losom nie będzie sprzyjać również słabo zabezpieczony teren Aleksandrii, niebezpieczeństwa ze strony innych grup żyjących w świecie zombie oraz same żywe trupy. Dodatkowo sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza, kiedy do osady dołączą nowi mieszkańcy z upadłego Królestwa oraz spalonego Wzgórza, a także fakt przetrzymywania w niewoli Eugene ( Josh McDermitt ), Ezekiel ( Khary Payton ), Yumiko ( Eleanor Matsuura ) i Księżniczka ( Paola Lazaro ).Wszystkie osiem odcinków przygód Ocalałych i Szeptaczy będzie można oglądać w każdy poniedziałek o 3:30 oraz 22:00 na kanale FOX. Pierwszy odcinek będzie również dostępny 23 sierpnia o godzinie 3:30, czyli pół godziny po światowej premierze. The Walking Dead " to ekranizacja kultowego komiksu autorstwa Roberta Kirkmana wydawanego przez Image Comics, który opowiada historię rozgrywającą się na przestrzeni miesięcy i lat w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Fabuła opiera się na losach garstki ocalałych, którzy wędrują w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Producentami wykonawczymi serialu są: Scott M. Gimple, Angela Kang, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd , Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera i Denise Huth. Za produkcję odpowiada AMC Studios.Premiera jest tylko w FOX.