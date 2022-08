Najlepsze seriale o przetrwaniu. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Zwiastun serialu platformy Netflix "Squid Game"



Ranking najlepszych seriali o przetrwaniu



10 Squid Game O-jing-eo Ge-im 2021 50 min. 7,3 92 746 ocen społeczności 7 851 chce zobaczyć Dramat Thriller Jung-Jae Lee Hae-soo Park Nie mogło być inaczej. Nasze zestawienie musimy rozpocząć od jednego z największych przebojów platformy Netflix, serialu " Squid Game ". Przeszedł on do historii pierwszy nieanglojęzyczny serial, który został doceniony przez Gildię Aktorów (otrzymał dwie nagrody aktorskie i jedną dla kaskaderów). Pierwszy sezon " Squid Game ", który można obejrzeć na platformie Netflix, opowiadał o 456 bardzo różnych od siebie osób, które otrzymują zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno – wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć.

9 Ocaleni Salvation 2017 43 min. 6,8 4 673 oceny społeczności 1 631 chce zobaczyć Dramat Thriller Sci-Fi Santiago Cabrera Jennifer Finnigan Najlepsze seriale, których tematem jest przeżycie ludzkości, nie zawsze muszą być historiami o reagowaniu na to, co już miało miejsce. Czasami opowieść może rozgrywać się zanim do katastrofy dojdzie. Taka jest właśnie historia pokazana w serialu " Ocaleni ". Oto student MIT odkrywa, że w stronę Ziemi pędzi asteroida. Jeśli dojdzie do kolizji, świat, jaki znamy, przestanie istnieć. Grupa osób chce dać szansę planecie. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Serial jest opowieścią o wysiłkach ludzi zmierzających do znalezienia sposobu na ratunek. Daje też widzom sposobność obejrzeć, jak różne postaci reagują na nadciągający i być może nieuchronny koniec. Mamy niestety tylko dwa sezony serialu. Stacji CBS nie satysfakcjonowały wyniki oglądalności i zastąpiła serial innego rodzaju produkcją.

8 The 100 2014 43 min. 7,5 72 328 ocen społeczności 27 910 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Eliza Taylor Paige Turco Ludzkość i nuklearna katastrofa to temat niejednego serialu o przetrwaniu. Żaden serial opowiadający o tym nie zyskał chyba większej sławy od hitu stacji The CW. " The 100 " opowiada o świecie, w którym wojna nuklearna zdewastowała Ziemię. Konflikt wybił niemal całą ludzkość. Przetrwali tylko ci, którzy opuścili planetę i przebywali na stacjach kosmicznych. Akcja " The 100 " rozpoczyna się niemal sto lat po katastrofalnych wydarzeniach. Aby zapewnić ludzkości przeżycie, na orbitującej Arce (powstałej z połączenia stacji kosmicznych) panują drakońskie prawa. Jednak zasoby i tak się wyczerpują. Szansą okazuje się powrót do zrujnowanego świata. Na planetę zostaje wysłana grupa 100 młodych osób. Władza chce w ten sposób upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: pozbywa się buntowników i sprawdza, czy życie na Ziemi jest możliwe. Serial pozwolił widzom obejrzeć zmagania ludzi, którzy świat otwartych przestrzeni doświadczają po raz pierwszy.

7 Jerycho Jericho 2006 43 min. 7,4 14 122 oceny społeczności 5 733 chce zobaczyć Dramat Akcja Sci-Fi Skeet Ulrich Lennie James Serial " Jerycho " opowiada historię mieszkańców małego, spokojnego miasteczka w Kansas. Ich życie zmienia się w dniu, kiedy zauważają na horyzoncie nuklearny grzyb. Wkrótce nadchodzi chaos, całkowita izolacja, a ludzie zaczynają powątpiewać w to, czy ludzkość ocalała. Lecz nawet podczas kryzysu, kiedy paranoja i egoizm zaczynają rządzić codziennym życiem, a skrzętnie skrywane sekrety wychodzą na światło dzienne, znajdą się ludzie, którzy odnajdą w sobie siłę, by przetrwać i mimowolnie stać się prawdziwymi bohaterami, dając nadzieję na ocalenie przyszłości.

6 Więzienie Oz Oz 1997 8,1 5 275 ocen społeczności 8 280 chce zobaczyć Dramat Kryminał Thriller Ernie Hudson J.K. Simmons Ludzkości nie potrzebny jest wirus wybijający 90% populacji, by stanęła przed wyzwaniem ratowania siebie. Wystarczą grube mury, mała przestrzeń i kraty. " Oz " zaprezentowało widzom telewizyjnym wizję rzeczywistości, która jest zaskakująco bliska i wiarygodna. Akcja serialu rozgrywa się bowiem w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W pierwszym sezonie wraz z niemającym przestępczego doświadczenia Tobiasem Beecherem zostajemy wrzuceni do okrutnego świata, w którym wojna toczy się zarówno pomiędzy więźniami jak i w duszy każdego osadzonego. Nowe warunki egzystencji, jakie wyznaczają kraty, strażnicy i inni osadzeni, wymagają nowych strategi. Przetrwać gwałt, przemoc, brak nadziei nie jest łatwo. W ciągu sześciu sezonów poznaliśmy postaci, których nie chcielibyśmy spotkać na ulicy. A jednak wielu z nim będziemy kibicować i trzymać kciuki, by przetrwali okrucieństwo nie do wytrzymania.

5 Terror The Terror 2018 47 min. 7,5 12 610 ocen społeczności 9 892 chce zobaczyć Horror Dramat historyczny Jared Harris Ciarán Hinds W czasach turystki wspinaczkowej na Everest trudno sobie wyobrazić, że jeszcze nie tak dawno samą Ziemię człowiek uważał za niebezpieczną do życia. W " Terrorze ", produkcji stacji AMC, ta zapomniana prawda zostaje nam w sposób niezwykle sugestywny przypomniana. Serial będący ekranizacją powieści Dana Simmonsa , która z kolei inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami, dzieje się w czasie intensywnej eksploracji Arktyki. Serial opowiada o wyprawie Królewskiej Marynarki Wojennej, która wyrusza na nieznane terytorium w poszukiwaniu Przejścia Północno-Zachodniego. Załoga stanie w obliczu zdradliwych warunków, ograniczonych zasobów, gasnącej nadziei na uratowanie życia i strachu przed nieznanym. Prezentowane postaci wiedzą, że muszą przetrwać, ale zupełnie nie mają pojęcia, jak to zrobić. " Terror " przedstawia świat, który dziś, w dobie ocieplającego się klimatu, zaczyna wyglądać jak bajka.

4 Ash kontra martwe zło Ash vs. Evil Dead 2015 30 min. 7,8 14 935 ocen społeczności 7 422 chce zobaczyć Horror Komedia Akcja Bruce Campbell Ray Santiago Czasami przetrwanie cywilizacji zależy od działania jednostki. A co, jeśli bohater ma dość? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w serialu " Ash kontra martwe zło ". Akcja serialu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach znanych z kinowych filmów. Ash miał dość. I robił wszystko, by unikać konfrontacji z siłami zła. Chce po prostu spokojnie dożyć starości. Zło jednak ma inne plany. Ash stanie przed faktem dokonanym. Znów będzie musiał wykazać się całą swoją niemal nadnaturalną zdolnością przetrwania, by przyszłość świata nie została utracona na zawsze. Przez trzy sezony serial bawił i zachwycał pomysłowymi scenami rozprawiania się ze złem. I choć od trzeciego sezonu minęło już sporo czasu, to wciąż mamy nadzieję na to, że historię zmagań Asha z martwym złem czeka kolejny rozdział. Temat zdecydowanie nie został wyczerpany.

3 The Walking Dead 2010 45 min. 7,8 165 753 oceny społeczności 53 010 chce zobaczyć Dramat Horror Andrew Lincoln Norman Reedus Klasyka komiksu, która zmieniała się w klasykę seriali. Jeśli nigdy nie widzieliście, jak Rick Grimes, Daryl Dixon i spółka radzą sobie w świecie po apokalipsie zombie, warto dać szansę serialowi " The Walking Dead ". Choć momentami (i całymi sezonami) nierówny, trudno o lepszy materiał na wielotygodniowy binge-watching. Będziecie obgryzać paznokcie, kląć, podskakiwać w fotelu z ekscytacji i łapać się za głowę w odruchu rozczarowania – często w tym samym momencie. Istnieje też spora szansa, że po takim maratonie sami zamienicie się w zombie.

2 Zagubieni Lost 2004 42 min. 7,5 169 584 oceny społeczności 23 870 chce zobaczyć Przygodowy Thriller Matthew Fox Evangeline Lilly Nie ma chyba na Ziemi osoby, która nie kojarzyłaby serialu " Zagubieni ". Po swojej premierze w 2004 roku szybko stał się fenomenem kulturowym. Zaczął się jak typowa opowieść o przetrwaniu. Oto po katastrofie lotniczej na wyspie położonej gdzieś na Pacyfiku utknęła grupa ludzi. Początkowo życie jest dla nich priorytetem. Z czasem okazuje się, że wyspa skrywa wiele tajemnicy, podobnie zresztą jak i rozbitkowie. Historia z każdym kolejnym sezonem gmatwała się, a widzowie z wypiekami na twarzach śledzili losy bohaterów próbując odkryć odpowiedzi na stawiane przez twórców pytania. Do dziś dla wielu ludzi " Zagubieni " są najlepszym serialem w historii.

1 In the Flesh 2013 56 min. 7,6 3 119 ocen społeczności 3 599 chce zobaczyć Dramat Horror Luke Newberry Emily Bevan Nasz numer jeden może wielu zaskoczyć. Zdecydowaliśmy się na brytyjski serial, który do tematu przetrwania podszedł zupełnie inaczej. Epidemia zombie jest tu przeszłością. Świat się nie skończył. Co więcej, naukowcy znaleźli sposób, by przywrócić świadomość żywym trupom. Główny bohater zmarł, powstał jako zombie, a dziś próbuje przetrwać w świecie, w którym pamięć o koszmarze niedalekiej przeszłości jest wciąż świeża. Nietypowa perspektywa i bardzo dobra realizacja sprawiają, że " In the Flesh " jest naprawdę interesującą propozycją. Niestety twórcy serialu zderzyli się ze smutnymi realiami biznesowymi. Po realizacji dwóch sezonów nadawca drastycznie obciął budżet i serial przerwano.

Dziś zapraszamy Was na przegląd serialowych strategii przetrwania. Będzie o próbach przystosowania się do nowych warunków, o próbach odzyskania tego, co stracone, o szukanie nowego miejsca do życia, nowych ludzi, nowych zajęć. A przede wszystkim o tym, jak nie zginąć w świecie, który jest nam wrogi.Ta wrogość może przybierać różną formę. Najczęściej przetrwanie łączymy z historiami postapokaliptycznymi związanymi z wojnami czy inwazjami zombie. I oczywiście na naszej liście nie zabraknie seriali poruszających te tematy (jak " The Walking Dead ", " The 100 "). Ale walka o przetrwanie może być tematem serialu bez uciekanie się do gatunku science fiction. Wystarczy opowiedzieć o niezwykłych wyprawach z przeszłości (wybraliśmy " Terror ", choć zdajemy sobie sprawę, że licznych fanów na też " Na wodach północy ") lub sięgnąć po tak ograniczające człowieka światy jak więzienie (musieliśmy uwzględnić przełomowy serial HBO " Więzienie Oz ").Zapraszamy też do przejrzenia innych naszych zestawień: najlepsze filmy o przetrwaniu