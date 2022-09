Seriale o zombie. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Trochę " Zagubieni ", czasem " Pozostawieni ", " Powracający " są w historii seriali o zombie czymś absolutnie wyjątkowym. Francuski cykl opowiada historię kilkunastu bohaterów, którzy po okresie tajemniczej absencji w społeczeństwie wracają do świata żywych. A raczej – nieżywych, gdyż ich egzystencjalny status jest, mówiąc delikatnie, niejasny. Tego, co następuje później, nie wrzucimy ani do przegródki "klasyczny horror", ani do szufladki z psychodramą. Mamy raczej do czynienia ze stale ewoluującym, gatunkowym miksem. Precyzyjny scenariusz, świetna reżyseria, zaskakująca fabuła, wszystko jest tutaj na swoim miejscu. A w serialach i filmach o zombie to prawdziwa rzadkość.