Najlepsze filmy i seriale o epidemiach. Top 12 produkcji, które warto obejrzeć

Produkcje o zombie są dziś tematem, który wśród części widzów budzi raczej znużenie niż ekscytację. To wyczerpanie formuły najlepiej obrazuje historia " The Walking Dead ", serialu, który był jednym z kół napędowych mody na żywe trupy. Opowieść o Ricku Grimesie i jego grupie próbującej przetrwać w zniszczonej przez epidemię tajemniczego wirusa Ameryce najpierw została okrzyknięta jednym z najciekawszych seriali, aby ostatecznie dobrnąć do zakończenia ku uciesze wszystkich niebędących oddanymi fanami. Z perspektywy czasu telewizyjne szwędacze zasługiwały na łagodniejsze potraktowanie, ale i tak udało zapisać im się w historii jako jedna z produkcji, które stworzyły manię na zombie. Warto wyróżnić przede wszystkim wątek podróży do Atlanty i centrum CDC, w którym mieli znajdować się naukowcy pracujący nad szczepionką. Finałowe rozwiązanie to jakby ciche otwarcie nowego etapu serialu - nadzieja na lepszą przyszłość może umrzeć tylko wraz z ostatnimi żywymi. W rolach głównych wystąpili Andrew Lincoln