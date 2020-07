BIULETYN: Nowe sezony "Walking Dead" i "Obsesji Eve" opóźnione

11. sezon serialu " The Walking Dead " nie zadebiutuje w październiku. Jego premiera została przełożona na przyszły rok. Powodem jest pandemia COVID-19. Również na początku przyszłego roku fani zobaczą sześć dodatkowych odcinków, które będą uznawane za część sezonu 10., pomimo że jego finał zostanie pokazany w październiku. [za: Variety]Emmy Raver-Lampman użyczy głosu Molly, bohaterce serialu " Central Park ". Zmiana wynika z faktu, że Kristen Bell zrezygnowała z pracy przy serialu, ponieważ uznała, że czarnoskóra aktorka powinna użyczać głosu czarnoskórej bohaterce. [za: The Hollywood Reporter]Czwarty sezon serialu " Obsesja Eve " opóźni się. Niestety na razie nie wiadomo o ile. W sierpniu miały się rozpocząć zdjęcia, ale je odwołano bez podawania nowej daty wznowienia prac. Powodem jest oczywiście pandemia COVID-19. [za: Deadline]Znani z serialu " The Walking Dead Sonequa Martin-Green znów będą ze sobą pracować. Tym razem w serialu animowanym Amazonu "Invincible". Będzie to ekranizacja komiksu Roberta Kirkmana o zwyczajnym mężczyźnie, który ma pecha być synem najpotężniejszego superbohatera na świecie. [za: The Hollywood Reporter]Znany z serialu " Wikingowie Alexander Ludwig dołączył do obsady filmu platformy Netflix " Night Teeth ". Będzie to historia młodego szofera ( Jorge Lendeborg Jr. ), który został wynajęty przez dwie tajemnicze kobiety, by wozić je całą noc od imprezy do imprezy. Kiedy pozna ich prawdziwą naturę, rozpocznie się jego walka o przetrwanie... [za: Deadline] Peter Foott został wybrany na scenarzystę i reżysera projektu platformy Disney+ "Spooked". Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Ma to być komedia paranormalna rozgrywająca się w Halloween i opowiadająca o dzieciakach, które zmieniają się w istoty, w które się przebrały. [za: The Hollywood Reporter]Netflix za 7-cyfrową sumę kupił prawa do ekranizacji opowiadania Matta Query'ego "My Wife & I Bought a Ranch". Scenariusz przygotuje brat pisarza Harrison Query. Oryginalna historia publikowana była w odcinkach na portalu Reddit. Jest to historia pary, która na aukcji kupuje ranczo w Idaho. Dopiero po fakcie zostają przez sąsiadów poinformowani, że posiadłość nawiedza złowrogi duch. [za: Deadline]Platforma Netflix zleca realizację drugiego sezonu serialu " Outer Banks ". [za:The Hollywood Reporter]Platforma Apple'a przejmuje najnowszy dokument Wernera Herzoga zatytułowany "Fireball". Tematem filmu są meteoryty i spadające gwiazdy oraz ich wpływ na ludzką wyobraźnię, przeszłość i przyszłość. [za: The Hollywood Reporter]