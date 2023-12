Najlepsze seriale o zombie: Netflix, HBO, Disney+ i Amazon. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Jednym z udanych seriali o zombie jest propozycja z Korei Południowej, która na początku 2022 roku biła rekordy oglądalności na platformie Netflix. Mowa o " All of Us Are Dead ", opowieści o epidemii wirusa z perspektywy uczniów liceum. Bohaterowie serialu muszą znaleźć drogę ucieczki, nim hordy ludożerców odetną ich od świata zewnętrznego. Serial oferuje klasyczny zestaw elementów: sporo krwistej akcji, prowokujący społeczny komentarz, nieźle napisane postacie, a wszystko w oczywistej strukturze. A jednak, " All of Us Are Dead " dołącza do grona świetnych seriali, ponieważ potrafi wciągnąć i nie wypuścić widza sprzed ekranu do końca opowieści.