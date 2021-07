"The Walking Dead": Jest ugoda między Darabontem a AMC

Niecały miesiąc przed premierą finałowego 11. sezonu " The Walking Dead " udało się rozwiązać spór między byłym showrunnerem serii Frankiem Darabontem i odpowiedzialną za produkcję stacją AMC. Strony zdecydowały się pójść na ugodę, w ramach której otrzyma 200 milionów dolarów. Ustalenia dotyczą także przyszłego podziału dochodów z cieszącego się ogromną popularnością serialu i jego spin-offów.Przypomnijmy: w lipcu 2011 roku Darabont , który pracował przy dwóch pierwszych sezonach " The Walking Dead ", został zwolniony ze stanowiska showrunnera. Pojawiły się wówczas sugestie, że twórca " Zielonej mili " i " Skazanych na Shawshank " nie był w stanie dostosować się do harmonogramu zdjęć. Jak się jednak okazało, prawdziwym powodem tej decyzji była chęć zmniejszenia budżetu przez AMC, co spowodowało napięcie w relacjach twórcy z kierownictwem stacji. Darabont i jego agenci i Creative Artist Agency złożyli wówczas pozew przeciwko AMC, żądając wypłaty ponad 280 milionów dolarów.Premiera finałowego sezonu " The Walking Dead " zaplanowana jest na 22 sierpnia. Ma on się składać z 24 odcinków.