Gildia Scenografów nagradza "Diunę", Bonda, "Lokiego"

W sobotę odbyła się 26. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Scenografów.W kategoriach filmowych zwyciężyły dwa z filmów, które nominowane są za scenografie do Oscarów: " Diuna " i " Zaułek koszmarów ". W kategoriach serialowych nagrodzono dwie produkcje Marvela dla platformy Disney+: " Lokiego " i " WandaVision ".SCENOGRAFIE W FILMIE HISTORYCZNYM"Zaułek koszmarów"SCENOGRAFIE W FILMIE SF&FANTASY"Diuna"SCENOGRAFIE W FILMIE WSPÓŁCZESNYM"Nie czas umierać"SCENOGRAFIE W FILMIE ANIMOWANYM"Nasze magiczne Encanto"SCENOGRAFIE W GODZINNYM SERIALU HISTORYCZNYM LUB SF&FANTASY"Loki" odc. Glorious PurposeSCENOGRAFIE W GODZINNYM SERIALU WSPÓŁCZESNYM"Squid Game" odc. GganbuSCENOGRAFIE W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM"WandaVision"SCENOGRAFIE W SERIALU PÓŁGODZINNYM"Co robimy w ukryciu" odc. The Prisoner; The Cloak of Duplication; The SirenSCENOGRAFIE W SERIALU WIELOKAMEROWYM"Zjazd rodzinny" odc. Remember When M'Dear Changed History?Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!