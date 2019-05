Gra "UglyDolls: (Nie)doskonała przygoda" już w sklepach

Czasem nawet największa katastrofa może przerodzić się w pełną zabawy przygodę, prawda? Mamy dla Was dobrą wiadomość. W paskudowym ogrodzie zoologicznym wydarzyła się właśnie katastrofa. Wszystkie roboty uciekły z ZOO i to w nocy, kiedy nad Paskudowem unosi się tajemnicza mgła. Tak, zdecydowanie zrobiło się trochę strasznie. Na całe szczęście aż dziesiątka oryginalnych Paskud przybywa na ratunek. Przecież każdy to wie – katastrofa oznacza przygodę!Witajcie w losowo generowanym ZOO w Paskudowie, w którym zawsze jest coś ciekawego do zobaczenia i gdzie za każdym rogiem może kryć się zbiegły robot. Będziecie się świetnie bawić! Złóżcie więc drużynę pięciu ukochany Paskud, z których każda ma zestaw unikalnych umiejętności i ruszcie na ratunek!to gra, który uczy, że każdy jest unikalny. Akcja gry dzieje się w uniwersum UglyDolls. Filmw kinach w całej Polsce będzie miał premierę 31 maja 2019 roku