BIULETYN: Gra "Dance Dance Revolution" zostanie przerobiona na film

Grazostanie przerobiona na film kinowy. Będzie to historia świata znajdującego się na granicy zagłady. Jedyną nadzieją na jego uratowanie jest taniec... [za: Deadline]Cinemax oficjalnie skasował. Tym samym serial zakończył się na drugim sezonie. [za: The Hollywood Reporter] Janelle Monae dołączyła do obsady filmuJest to biografia Harriet Tubman, zbiegłej niewolnicy działającej w ramach Kolei Podziemnej. W czasie wojny secesyjnej była zwiadowczynią w armii Unii. Była pierwszą kobietą wojny secesyjnej, która dowodziła oddziałem zbrojnym. Poprowadziła też zbrojny rajd, w którym uwolniono 750 osób. [za: Deadline] Janelle Monae zagra również w filmie animowany. Nie tylko użyczy głosu jednej z postaci, ale też zaśpiewa piosenkę napisaną specjalnie na potrzeby tego projektu. [za: Deadline] Giancarlo Esposito znalazł się w obsadzie serialu. Jest to historia autentycznej postaci kryminalisty Bumpy'ego Johnsona. Na początku lat 60. po trwającej dekadę odsiadce mężczyzna opuścił mury więzienia. Postanowił wówczas odzyskać wpływy w Harlemie, którym pod jego nieobecność zaczęła rządzić włoska mafia. Aby wygrać z gangsterami, Johnson musiał prosić o pomoc radykalnego kaznodzieję Malcolma X. Esposito wcieli się w postać słynnego pastora Adama Claytona Powella. [za: Deadline] Katie Findlay zagra u boku Jamesa Sweeneya (który jest też scenarzystą i reżyserem) w filmie. Fabuła będzie rozwinięciem krótkometrażówki Sweeneya . Film opowie historię dwudziestoparoletniego geja cierpiącego na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, który odnajduje bratnią duszę w osobie niespełnionej zawodowo aktorki. [za: Deadline] Calum Worthy dołączył do obsady serialu-antologii inspirowanego prawdziwymi sprawami kryminalnymi zatytułowanego. Rzecz inspirowana jest artykułem "Dee Dee Wanted Her Daughter to Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom to Be Murdered" z 2016 roku opublikowanym na portalu Buzzfeed i opowiadać będzie historię nastolatki próbującej uwolnić się spod wpływu nadopiekuńczej matki. Jej działania prowadzą do otworzenia Puszki Pandory pełnej rodzinnych sekretów, co z kolei doprowadzi do morderstwa. [za: Deadline]W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Nata Wolffa z filmu. Jest to historia młodego mężczyzny, który odkrywa, że ma moc nordyckiego bóstwa. [za: Bloody Disgusting] Rafael Casal dołączył do obsady filmu. Film jest historią kuratora oświaty. Z jednej strony walczy o to, by uczniowie w jego rejonie mieli dostęp do najlepszej edukacji. Z drugiej strony defrauduje publiczne pieniądze, by pędzić wygodne życie, o jakim zawsze marzył. [za: Deadline] LaMonica Garrett zagra w tegorocznym crossoverze seriali. Wcieli się w postać znaną jako Monitor. [za: That hashtag Show]Powstanie film inspirowany kontrowersyjnymi ćwiczeniami NATO pod kryptonimem Able Archer 83 z listopada 1983 roku. Podczas nich symulowano zmasowany atak jądrowy na Europę. Realizm tych ćwiczeń w połączeniu z pogarszającymi się wówczas stosunkami pomiędzy USA a ZSRR i spodziewaną instalacją w Europie pocisków balistycznych Pershing II sprawił, iż niektórzy w Związku Radzieckim uwierzyli, że Able Archer 83 to prawdziwy atak jądrowy. W odpowiedzi Sowieci postawili w stan gotowości własne siły jądrowe, a także jednostki lotnicze w NRD i Polsce. Istnieją historycy, którzy uważają, iż poprzez ten incydent świat znalazł się najbliżej III wojny światowej od czasu kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Projekt nosi tytuł. Autorem konspektu scenariuszowego jest Jared Cowie. [za: Deadline] Bill Paterson znaleźli się w obsadzie nowego filmu Elberta van Striena pod tytułem. Akcja filmu rozgrywać się będzie w Szkocji i opowie o terapeutce, której świat zaczyna się rozpadać, kiedy 10-letni chłopiec mówi jej, że kontroluje jej przyszłość. [za: Screen Daily] Steve Thompson szykują serial, którego bohaterem będzie Leonardo Da Vinci. Projekt składać się będzie z ośmiu odcinków i pokarze artystę jako prawdziwego outsidera: geja, wegetarianina, osobę leworęczną. Bohatera poznawać będziemy oczami jednej z jego modelek, dziewczyny imieniem Caterina. [za: Variety] Corin Hardy wyreżyseruje trzy odcinki serialu. To historia wojny kilku międzynarodowych gangów, która toczyć się będzie na ulicach współczesnego Londynu. [za: Deadline]