Gwiazda "Willa i Grace" o graniu geja w serialu. Zagrałby go teraz?

Czy heteroseksualni aktorzy powinni grać homoseksualnych bohaterów?

"Will & Grace" – fabuła

W programie Good Morning Britain McCormack tak kontynuował poruszony temat:Dodał także:Aktor podkreślił też, że reprezentowanie społeczności LGBTQ+ jest dla niego bardzo ważne, szczególnie że ma wśród niej wielu przyjaciół.Zapytany, czy jego zdaniem zostałby obsadzony w roli Willa Trumana w "Willu i Grace", McCormack odpowiedział:Tytułowi Will i Grace są najlepszymi przyjaciółmi. Will jest prawnikiem, a Grace jest dekoratorką wnętrz. Oboje mieszkają w Nowym Jorku. Grace jest zaręczona, ale kiedy jej związek się rozpada, wprowadza się tymczasowo do Will'a. Miała tam mieszkać, dopóki nie znajdzie czegoś dla siebie, ale w efekcie oboje stają się współlokatorami.Pierwszy sezon zadebiutował w telewizji w 1998 roku. Cała seria doczekała się 11 sezonów.