HBO Max kończy z produkcjami oryginalnymi w części europejskich krajów

Dlaczego HBO Max wstrzymuje produkcję lokalnych seriali i filmów oryginalnych?

HBO Max - jakie filmy i seriale znikną z platformy?

Zobacz zwiastun serialu "Odwilż"

Jak poinformował portal Variety, HBO Max wstrzymuje realizację produkcji oryginalnych - filmów oraz seriali - na terenach krajów nordyckich (Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania), a także w Europie Środkowej. W tym - w Polsce. Z serwisu znikną również niektóre lokalne produkcje.Powodem takiego stanu rzeczy jest restrukturyzacja HBO Max po połączeniu się Warner Bros. Discovery z HBO, a Europa Środkowa i Skandynawia (zaś w dalszej perspektywie - Hiszpania i Francja) idą w ślady Holandii i Turcji, w których HBO Max zrezygnowała z produkcji oryginalnych w ubiegłym roku. Nie wiadomo na razie, co z rynkami w Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Łacińskiej.Powodem takiego stanu rzeczy ma być poszukiwanie przez streamingowego giganta oszczędności - a kwota tychże musi według estymacji i przedstawionego wcześniej planu oszczędnościowego wynieść aż 3 miliardy dolarów. Choć zamrożenie produkcji wchodzi w życie od razu, filmy i seriale, które pozostają w trakcie realizacji, zostaną dokończone. Podobnie zresztą jak niektóre z produkcji, które dostały już zielone światło od platformy. Variety informuje, że część z licencji na rzeczone filmy i seriale może zostać sprzedana innym platformom, choć nie jest to jeszcze pewne.W oficjalnym tweetcie polskiego oddziału HBO czytamy: "W ramach przygotowań do połączenia dwóch platform HBO Max i discovery+, trwa ocena obu produktów i dopracowywana jest oferta dla użytkowników. Częścią tego procesu jest usuwanie wybranych treści". Nie wiadomo jednak, jaka część oferty zostanie usunięta i o jakich produkcjach konkretnie mówimy.Variety podaje, że na HBO Max nie obejrzymy już m.in. węgierskiego " Informatora ", duńskiego " Kamikaze " czy szwedzkiego " Pożądania ". A co z rodzimymi produkcjami - wyreżyserowaną dla HBO Max przez Xawerego Żuławskiego Odwilżą " (zwiastun znajdziecie poniżej), czy flagowymi seriali z lokalnego portfolio HBO - " Watahą ", " Paktem ", " Bez tajemnic " czy " Ślepnąć od świateł "? Tego na razie nie wiadomo.