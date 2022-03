HBO Max od dziś w Polsce. Cena, dostęp, polecane filmy i seriale

Dlaczego jesteśmy podekscytowani serialem " Our Flag Means Death "? Odpowiedź zawiera się w dwóch słowach: Taika Waititi . Pochodzący z Nowej Zelandii filmowiec od lat bawi nas i zaskakuje swoim niezwykłym poczuciem humoru i szaloną wyobraźnią. To za jego sprawą powstał jeden z najlepszych seriali o wampirach (" Co robimy w ukryciu "). Tylko on sprawił, że śmialiśmy się na komedii o wyimaginowanym Adolfie Hitlerze. To jemu też zawdzięczamy najlepszą część filmowych przygód Thora . " Our Flag Means Death " opowiada o złotej erze piratów z Karaibów. Waititi stanął nie tylko za kamerą kilku odcinków, ale i przed nią. Nowozelandczyk wcielił się bowiem w legendarnego pirata Czarnobrodego.