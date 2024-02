Hayao Miyazaki segregował animatorów na podstawie... grupy krwi?

W obszernym wywiadzie udzielonym blogowi Full Frontal animator Shinsaku Kôzuma opowiedział m.in. o swojej przyjaźni z Yoshinorim Kanadą – jednym z najważniejszych animatorów pracujących dla legendarnego studia Ghibli. Przy okazji zdradził ciekawostkę na temat stojącego na jego czele Hayao Miyazakiego . Miał on segregować swoich pracowników na podstawie... grupy krwi.– powiedział.Przekonanie, że charakter osoby jest uzależniony od jej grupy krwi, cieszyło się niegdyś w Japonii dużą popularnością. Grupa A miała być typowa dla perfekcjonistów, którzy dobrze odnajdują się w pracy zespołowej, wrażliwych, ale jednocześnie niepewnych siebie. Za ich przeciwieństwo uznawano osoby z grupą B – indywidualistów o wesołym usposobieniu, ekscentrycznych i samolubnych. Chłopiec i czapla " walczy o Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Do tej pory został uhonorowany m.in. Złotym Globem i nagrodą BAFTA. Zobaczcie zwiastun:Po stracie matki Mahito wraz ojcem opuszcza Tokio i przeprowadza się na wieś. Zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga chłopcu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością.