Hollywoodzki aktor powstrzymał podpalacza w Los Angeles

Aktor filmowy ratuje dzielnicę przed podpaleniem

Sytuacja, mająca miejsce w regionie Los Angeles, ma oczywiście wiele wspólnego z ogromną falą pożarów, druzgocząca doszczętnie zabudowę Miasta Gwiazd. Choć głównym czynnikiem odpowiadającym za rozwój pożogi jest szalejący w regionie wiatr, jak widać są i tacy, którzy decydują się pomóc żywiołowi w destrukcji. Na łamach Deadline Brian White niezwykle szczegółowo opisuje wyjątkowe zdarzenie, w którym wraz z grupą sąsiadów udało mu się ująć okolicznego podpalacza. Wspomina, że jego rodzina mieszka w Woodland Hills, okolicy zżeranego przez ogień West Hills. W czwartek rano rodzina White'ów otrzymała ostrzeżenie alarmowe, aby przygotować się do potencjalnej ewakuacji. Potrafili wówczas dojrzeć płomienie w sąsiednich dzielnicach ze swoich okien, atmosfera była więc napięta przez bliskie sąsiedztwo żywiołu.i - wspomina White Tymczasem zamiast broni, nieznajomy mężczyzna trzymał duży palnik gazowy. Jego intencją było podpalenie śmietnika rodziny White'ów , w którym znajdowały się łatwopalne przedmioty. Aktor wraz z dwójką sąsiadów od razu przystąpili do obezwładnienia mężczyzny i szybkiego przesłuchania, które ujawniło dziwaczne zachowanie podpalacza.- wspomina White W trakcie oczekiwania na przyjazd policji mężczyzna stał się bardziej agresywny, wyrywając się, grożąc i wyzywając grupę sąsiadów. Ci postanowili więc dokonać aktu obywatelskiego aresztowania - ze swoich garaży wyjęli opaski zaciskowe oraz liny i w ten sposób związanego podpalacza przygotowali na przyjazd policji.Sprawa szybko stała się głośna w całej Ameryce. Po pewnym czasie zaczęły napływać informacje, że schwytany podpalacz był widziany w miejscu pierwszego zaczątku pożaru w Los Angeles, sugerując, że to być może on odpowiedzialny jest za ogromne szkody, którymi żyją media na całym świecie. Podejrzenia te nie zostały jednak w żaden sposób potwierdzone przez lokalne oddziały policji. White wspomina w wywiadach, że w tej sytuacji wiele zawdzięcza treningom aktorskim z profesjonalistami, gdy przygotowywał się do ról policjantów i stróżów prawa.- dodaje White