IMAX DAY, czyli prawdziwe święto kina już w tę niedzielę

W życiu każdego kinomana przychodzi taki moment, kiedy nostalgicznie wspomina się jakiś tytuł oglądany w kinowym fotelu. Chciałoby się do niego wrócić i raz jeszcze przeżyć filmowe emocje na wielkim ekranie. Już 19 września w pięciu salach IMAX, Cinema City da wszystkim fanom kinematografii taką właśnie możliwość, gwarantując zapierający dech w piersiach dźwięk, krystalicznie czysty obraz i urzekające efekty wizualne, czyli wszystko to, z czego słyną sale IMAX.

Jeden dzień, pięć wyjątkowych filmów i specjalna cena: 18zł/seans! Tak w skrócie można określić IMAX DAY, który odbędzie się już w tą niedzielę w pięciu kinach: Cinema City Sadyba (Warszawa), Cinema City Manufaktura (Łódź), Cinema City Wroclavia (Wrocław), Cinema City Poznań Plaza (Poznań) oraz Cinema City Punkt 44 (Katowice). Wielki powrót zaliczą takie tytułu jak: Grawitacja " – żebyście razem z Sandrą Bullock George'em Clooneyem mogli stoczyć raz jeszcze walkę o przetrwanie w kosmosie. Film, który zdobył aż siedem oscarowych statuetek, między innymi za: najlepszą reżyserię, zdjęcia, dźwięk, muzykę oryginalną oraz efekty specjalne, jest wręcz stworzony pod gigantyczny IMAX-owy ekran. Bohemian Rhapsody " – którego ścieżka muzyczna dosłownie wbije Was w fotel i pozwoli na nowo zakochać się w zespole Queen . To propozycja również dla tych, którzy po prostu lubią dobre kino i chcą poczuć na własnej skórze jak brzmi najlepszy koncert rockowy w historii na wielkim ekranie. Pandy 3D " – film o uwielbianych przez wszystkich pandach wielkich z Marcinem Dorocińskim w roli narratora. Opowieść o przyjaźni, trudach przetrwania i wielkiej nadziei, a przede wszystkim o niezdarnej pandzie Qian Qian, która doświadcza natury po raz pierwszy. To " – propozycja dla horrorożerców, którzy naprawdę lubią się bać. Pennywise terroryzujący dzieci z małego miasteczka powraca do kin tylko i wyłącznie 19 września, więc jeżeli brakuje Wam potężnej dawki strachu, wiecie co robić. Czarownica 2 " – czyli wielki powrót Angeliny Jolie w roli Diaboliny do IMAX-a. Kontynuacja przygód Diaboliny i Aurory, w której ich relacja zostanie wystawiona na ciężką próbę. Nadchodzi wesele, pojawiają się niespodziewani sojusznicy oraz nowe, mroczne siły.Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia szukajcie tutaj: https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/imax-day Dajcie się porwać magii wielkiego ekranu dzięki kinowym hitom z ostatnich lat. Do zobaczenia w kinowym fotelu!