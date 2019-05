Jaden Smith w roli młodego Kanye Westa

Getty Images © Natt Lim



Nie, to nie żart. Jaden Smith zagra młodego Kanye Westa z alternatywnej rzeczywistości w serialuProducentem show będzie sam West to składająca się z półgodzinnych odcinków antologia "badająca wiele drzwi percepcji". Pierwszy sezon będzie poświęcony zagadnieniu ego na przykładzie alternatywnej biografii twórcy "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".Serial powstaje dla telewizji Showtime. Jego scenarzystą i producentem wykonawczym jest Lee Sung Jin ).Filmografię Smitha zamyka czekający wciąż na premierę melodramatktóry wyreżyserował Mitja Okorn ).