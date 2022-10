Ye twierdzi, że to on wymyślił "Django" i przedstawił pomysł samemu Tarantino

Co się dzieje z Ye?

"Django" – o czym opowiada

"Django" – zwiastun

W jednym z wywiadów, których udziela ostatnio bardzo dużo po swoich antysemickich wypowiedziach, Kanye West – znany teraz jako Ye po oficjalnej zmianie nazwiska – stwierdził, że to właśnie on wymyślił fabułę " Django Quentina Tarantino . Raper upiera się, że taki właśnie był jego pomysł na teledysk do piosenki "Gold Digger", w której śpiewa grający w filmie główną rolę Jamie Foxx . I że przedstawił go zarówno Foxxowi , jak i samemu Tarantino . "I wtedy Tarantino zamienił go w film" – twierdzi Ye Ostatecznie jednak koncepcja na teledysk "Gold Digger" diametralnie się zmieniła. Ye uznał bowiem, że pierwotny pomysł na opowieść o czarnym niewolniku nie pasuje do piosenki.Od dawna wiadomo, że Ye zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową. W ostatnim czasie kontrowersyjność jego zachowania i wypowiedzi znaczenie się zwiększyła, co chętnie wykorzystują media. 12 października Twitter zablokował konto rapera po wpisach naruszających politykę platformy. I to niedługo po tym, jak Ye wrócił na Twitter po dwuletniej nieobecności. A przywitał go sam Elon Musk W sierpniu tego roku Ye zgłosił chęć zmiany oficjalnych danych – zamienienie imienia "Kanye" na "Ye" i usunięcie nazwiska. Sąd wyraził na to zgodę 19 października tego roku.Fabuła " Django " opowiada o czarnym niewolniku ( Jamie Foxx ), który po odzyskaniu wolności stara się z pomocą łowcy głów ( Christoph Waltz ) uratować swoją żonę ( Kerry Washington ) z rąk bezwzględnego Calvina Candiego ( Leonardo DiCaprio ).Poniżej przypominamy zapowiedź filmu.