Kanye West ma bogatą wyobraźnię. Chciał, żeby zagrał go Danny McBride

Jak Kanye West namawiał Danny'ego McBride'a, by zagrał go w filmie

"jeen-yuhs: Trylogia Kanye" historia artysty

To mogła być jedna z najbardziej dziwacznych decyzji castingowych w historii Hollywoodu. Danny McBride mógł zagrać Kanye'ego Westa ! Co więcej, miał to być pomysł samego artysty.Informację ujawnił w rozmowie nagranej na potrzeby The Hollywood Reporter sam McBride - powiedział McBride . - McBride niestety nie podzielił się szczegółami wizji, jaką Kanye West miał na temat swojej filmowej biografii. I prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Bo choć fabularna biografia artysty jest prawie pewna, to raczej nie będzie to ta wersja, do jakiej namawiany był McBride Oczywiście Kanye West ma już na swoim koncie dokumentalną biografię w trzech częściach. To obecna na platformie Netflix " jeen-yuhs: Trylogia Kanye ". Artysta podobno nie był zainteresowany byciem wyłącznie bohaterem tego projektu. W końcu twórcy musieli go poprosić, by odpuścił i dał im kręcić film.Zwiastun " jeen-yuhs: Trylogia Kanye " znajdziecie poniżej: