James Cromwell ma swoją Babe – świnkę z klasą. PETA chwali postawę znanego z "Sukcesji" aktora

Historia świni uratowanej przez Jamesa Cromwella

Skąd znamy Jamesa Cromwella?

, honorowy członek zarządu PETA, pomógł uratować prosiaka transportowanego do rzeźni. Zwierzak otrzymał imię Babe – na cześć tytułowej bohaterki filmu, w którym aktor zagrał postać farmera Hoggetta.który uratował świnię, napisał w oświadczeniu:Babe trafi do Indraloka Animal Sanctuary w miejscowości Dalton w stanie Pennsylwania.PETA zwraca uwagę, że świnie są wrażliwymi, przyjacielskimi, skorymi do zabawy i inteligentnymi zwierzętami. Podobnie jak ludzie lubią muzykę, grę w piłkę i masaże. Każdy przedstawiciel gatunku ma swoją wyjątkową osobowość.najlepiej znany jest z roli naczelnika Hala Mooresa z. Występował również wczy. Ze świnką Babe spotkał się dwukrotnie – w filmach. W swoim dorobku ma także liczne role w serialach, m.in., a ostatnio wZobaczcie odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o pierwszym odcinku finałowego sezonu